Скандал в оборонке: "Укроборонпром" обвинил "Наші гроші" в манипуляциях

В ведомстве заверяют, что ремонт самолетов для иностранного заказчика проводился в соответствии со всеми правилами.

Цены на ремонт Ан-26 не завышали, заверили в госконцерне ukroboronprom.com.ua

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В “Укроборонпроме“ назвали манипулятивной и некорректной информацию по осуществлению капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика, распространенной “Наші гроші“. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Авторы не привели в сюжете точку зрения концерна, которая им была предоставлено по их запросу, подчеркивает “Укроборонпром“.

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Так, в пресс-службе уточняют, что в договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено установление на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом.

“Согласно условиям договора, указанные приборы должны были заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года. Украинские авиационные предприятия сообщили об отсутствии этих высотомеров“, - отмечают в концерне.

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Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, было ООО “АН-Сервис“. Компанию проверили проверили специалисты ГП “410 завод ГА“ и представители заказчика, заверило ведомство.

“Отдельно отметим, что других фактов импорта в Украину таких приборов выпуска после 2014 года официально не зафиксировано“, - подчеркнули в “Укроборонпроме и добавили, что логистику доставки приборов не комментируют, так как не занимались ей.

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“Категорически некорректным является утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости“, - заверило ведомство.

“Об оптимальнуюй цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ“, - отметили в госконцерне.

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Прибыль концерна по этой поставке был не меньше рентабельности всего контракта, добавили там.

“Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составила около $ 6 млн“, - уточнили в концерне.

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Напомним, ранее сообщалось, что в связи с подозрением о хищениях в армии были задержаны пять человек.