Рабинович: Украине нужны здоровые и прагматичные силы, которые смогут развивать экономику

Сегодня в Украине нужно привести к власти прагматичные и здоровые политические силы, которые смогут восстановить экономику. Об этом в эфире программы "Пять вопросов к Рабиновичу" на телеканале NewsOnе заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Нам сегодня нужно строить политику на том, чтобы привести к власти прагматичные и здоровые силы, которые смогут остановить эту экономическую тупость. Нам нужен всего один год, чтобы привести страну в порядок", – уверен парламентарий.

Он также заявил, что Кабинет министров уже два года не отчитывался о проделанной работе перед парламентом, что является прямым нарушением законодательства Украины.

"Если любой обычный человек пойдет в магазин и украдет булку, то его будут судить по закону. Но почему эти законы не распространяются на власть имущих? В законодательстве Украины сказано, что Кабинет министров обязан раз в год отчитаться о проделанной работе в Верховной Раде и получить вотум доверия на следующий год. Два года премьер и его министры не приходили в Раду. Им, видимо, можно и не отчитываться? Если в стране есть какая-то каста, которая стоит над законом, значит страна захвачена этой кастой. Другого ответа нет", – считает нардеп.

По словам главы "Оппозиционной платформы – За життя", за пять лет у власти нынешнее правительство не построило ни одного завода, но при этом набрало огромные долги у международных кредиторов.

"Вице-премьер Украины, господин Рева, который до этого работал где-то у Гройсмана на базаре, а теперь пришел руководить нашей страной, говорил, что мы тратим много электроэнергии, потому что привыкли в трусах бегать по дому. От него же я слышал, что украинцы "жрут" слишком много. Вот эти вот моральные уроды сегодня руководят нашим государством. За пять лет они не построили ни одной фабрики, потратили миллиарды, взяли взаймы безумные кредиты. Пять лет они день в день убивали страну, воровали, грабили. И почему-то считают, что мы должны сейчас идти к избирательным урнам и голосовать за них. Не бывать этому!" – подытожил Вадим Рабинович.