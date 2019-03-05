Заместитель госсекретаря США едет в Киев на три дня

Чиновник обсудит с украинскими лидерами тему российской агрессии, выборы, коррупцию и права человека.

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С 5 до 7 марта с визитом в Киеве будет находиться заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл. Об этом сообщает посольство США в Украине.

“Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины“, - говорится в сообщении.

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Гейл обсудит с украинскими лидерами длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение на украинские корабли 25 ноября в Керченском проливе.

“Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни“, - отмечает ведомство.

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Напомним, ранее сообщалось, что США продлили санкции против России еще на один год.