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Заместитель госсекретаря США едет в Киев на три дня

Комментариев: 2
Чиновник обсудит с украинскими лидерами тему российской агрессии, выборы, коррупцию и права человека.
Дэвид Гейл обсудит тему России, коррупции, выборов и прав человека
Дэвид Гейл обсудит тему России, коррупции, выборов и прав человека

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С 5 до 7 марта с визитом в Киеве будет находиться заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл. Об этом сообщает посольство США в Украине.

“Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины“, - говорится в сообщении.

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Гейл обсудит с украинскими лидерами длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение на украинские корабли 25 ноября в Керченском проливе. 

“Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни“, - отмечает ведомство.

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Напомним, ранее сообщалось, что США продлили санкции против России еще на один год.

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Теги: США, Украина, визит, Госдепартамент, госсекретарь, Гейл
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Комментариев (3)
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kapablankas    05.03.2019, 12:13
Оценка:  0
kapablankas
будут назначать президента ?????
MNI1957    05.03.2019, 11:55
Оценка:  +1
MNI1957
будет осуждаться суверенитет и целостность не Украины,а теперешней бандовласти
Letohradek    05.03.2019, 11:58
Оценка:  -3
Letohradek
Бандовласть, полным составом переехала на расию. Иногда кого нибудь из этой шайки, выпускают погавкать на Украину, тебе подобным, на радость
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