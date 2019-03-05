Мэр Одессы заступился за Жванецкого перед “полуграмотными недорослями”

Одесский мэр выразил свою любовь и уважение к Михаилу Жванецкому, оскорбив при этом местных праворадикальных активистов.

Геннадий Труханов на своей странице в Facebook напомнил одесситам и Украине о дне рождения известного артиста Михаила Жванецкого, который недавно принял орден от Путина. Уже завтра одесский артист Михаил Жванецкий отпразднует свой 85 день рождения.

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Труханов написал, что имя Жванецкого золотыми буквами вписано в историю города. А также напомнил о традиционном весеннем концерте артиста в Украине.

Мэр не ограничился похвалой для артиста. Он также вспомнил требования активистов отменить концерты Жванецкого в Одессе и Киеве.

Группа полуграмотных недорослей, взяла на себя право говорить за всю Одессу и пригрозили срывом юбилейного концерта, - написал Труханов в социальной сети.

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Между тем, мэр отметил, что Одесса ждет Жванецкого, ведь здесь его любят.

Напомним, Михаил Жванецкий неубедительно оправдался за орден с рук российского президента. Он отметил, что орден - это награда за рассказы об Одессе, поэтому нападков со стороны украинцев он не понимает.