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РГА под Одессой возглавила бывшая проводница

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Женщина с 1994 по 2011 год трудилась проводником на железной дороге. С 2012-го руководила кружком кройки и шитья.
Оксана Орел в 2017-м стала первым заместителем главы РГА
Оксана Орел в 2017-м стала первым заместителем главы РГА
dumskaya.net

Главой Ширяевской райгосадминистрации назначена Оксана Орел, которая 17 лет проработала проводницей на железной дороге.

Об этом сообщает Думская.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента Украины. Чиновник уже приступила к выполнению обязанностей на новой должности с испытательным сроком в три месяца.

Оксана Орел родилась в 1972 году в селе Визирка Лиманского района. С 1989 по 1993 год работала школьным учителем в Кремидовке, где преподавала историю.

С 1994 по 2011 год трудилась проводником на железной дороге. С 2012-го руководила кружком кройки и шитья. Три года назад получила приглашение возглавить отдел культуры Савранской райадминистрации, а уже в 2017-м стала первым заместителем главы РГА.

Как сообщалось в ноябре, Пушилин сделал “вице-премьером ДНР“ бывшую бухгалтершу.

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Теги: РГА, Одесская область, чиновница
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Комментариев (1)
nfhvyt    05.03.2019, 12:09
Оценка:  0
nfhvyt
В государстве, где правительство возглавляет директор рынка, а парламент, психически неполноценный - эта новость просто ШОК !!!
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