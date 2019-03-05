Избиратели Зеленского мобилизовались против тех, кто считает их дураками – журналист

Электорат комика, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – это образованные люди, которым не нравится, что пропаганда рисует их умственно отсталыми. Это подстегивает их к тому, чтобы отбросить аполитичность и принять участие в выборах. Такое мнение высказал журналист издания "Новое время" Иван Яковина в интервью для подкаста латвийского медиапроекта Meduza.

"Люди, поддерживающие Зеленского, в большей степени аполитичны, чем поддерживающие Порошенко, Тимошенко. Почему в этот раз они определились? Тех людей, которые идут за него голосовать, принято обзывать чуть ли не имбецилами, какими-то умственно отсталыми, дураками и так далее, и этим людям очень сильно не нравится, что их считают таковыми. Потому что, несмотря на пропаганду, у Зеленского, по опросам, самая образованная публика, самый образованный электорат. И они видят, что над ними смеются странные люди без образования. Это все мобилизует, подстегивает людей: "Ах, вы меня дураком считаете? Я вам покажу, кто из нас дурак", – сказал Иван Яковина.

Он также отметил, что кампания Зеленского во многом схожа с кампанией президента США Дональда Трампа.

"Когда Зеленский выступил с новогодним обращением в президентском таком стиле, я сказал – это Трамповский прием. Он пойдет по стопам Трампа и победит. Конечно, если не будет каких-то гигантских фальсификаций", – считает журналист.

По мнению Яковины, изначально Зеленский воспринимался как спойлер для Святослава Вакарчука, который, как ожидалось, будет принимать участие в выборах. Но в итоге комик стал "самостоятельной величиной", гораздо более мощной, чем мог стать Вакарчук.

"Главная причина, как мне думается, это громадный запрос в обществе на человека не из элиты, которая вся скопом воспринимается как прогнившая и коррумпированная, и несправедливая. Главная претензия к ней, что она несправедливая. А человек извне воспринимается изначально как более чистый", – отметил Иван Яковина.

Также журналист прокомментировал программу Зеленского. По его словам, она выглядит разумной – в частности, пункты о введении судов присяжных, третейских судов, оформлении рынка земли, децентрализации. Кроме того, он обратил внимание, что Зеленский во время кампании встречается с различными финансистами и политиками.

"То, с кем он разговаривает, заслуживает доверия. Он интересуется правильными людьми. Тут недавно была история, что его кто-то запечатлел с бывшим министром финансов Украины Данилюком. Данилюк пользуется репутацией очень прозападного, правильного, четкого экономиста. Благодаря этой фотографии украинские бонды на мировых рынках подорожали. То есть, она сделала Украине хорошо", – резюмировал Яковина.