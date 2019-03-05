Катера Росгвардии начали патрулировать Керченский пролив

Транспортно-десантные катера совершили переход из Севастополя в Керчь.

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Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16 начали охранять акваторию в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Катера совершили переход из Севастополя в Керчь, уточняет пресс-служба. “Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья“, - говорится в сообщении.

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“Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий“, - отметило ведомство.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят военные катера Island к отправке в Украину.