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Катера Росгвардии начали патрулировать Керченский пролив

Комментариев: 14
Транспортно-десантные катера совершили переход из Севастополя в Керчь.
Боевые катера будут охранять Керченский пролив
Боевые катера будут охранять Керченский пролив
фото пресс-службы Росгвардии

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Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16 начали охранять акваторию в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Катера совершили переход из Севастополя в Керчь, уточняет пресс-служба. “Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья“, - говорится в сообщении. 

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“Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий“, - отметило ведомство.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят военные катера Island к отправке в Украину.

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Теги: Росгвардия, РФ, Украина, Крым, оккупация, Керченский пролив
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Комментариев (14)
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МаюРацию    05.03.2019, 13:38
Оценка:  -3
МаюРацию
Новость в том,что сделаны они на верфи Севастополя,которую выкупил ПетькаВаш,и начал резать на металл
WTF2wtf    05.03.2019, 13:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так ради этих четырех катерков Путин принес в жертву Донбасс???
Там после оккупации порезали на металлл нааааааамного больше одного заводика ((((((
Woodbrother    05.03.2019, 13:41
Оценка:  0
Woodbrother
Петины заводы все как один успешно работают. Режут на металл заводы только на россии. За время коленовстана россия лишилась 99 800 производственных предприятий.
aprilin    05.03.2019, 13:33
Оценка:  +3
aprilin
риф им в днище
VSHIVANKA    05.03.2019, 13:18
Оценка:  -5
VSHIVANKA
А ЧТО ТУТ ДЕЛАЕТ НОВОСТЬ О РОССИЙСКОМ КРЫМЕ ?
Woodbrother    05.03.2019, 13:27
Оценка:  +1
Woodbrother
Крым российским считает только половина рассейских лаптей. Для всех остальных это временно оккупированная территория .
Krimeaman    05.03.2019, 13:37
Оценка:  -3
Krimeaman
Точно?! Сам считал?
Woodbrother    05.03.2019, 13:09
Оценка:  0
Woodbrother
Отличная мишень для ПКР Нептун. Один удар и куча утилизированніх ихтамнетов.
Krimeaman    05.03.2019, 13:24
Оценка:  -4
Krimeaman
Ты будешь кнопку нажимать, или кого то поглупее найдёшь?
Woodbrother    05.03.2019, 13:28
Оценка:  0
Woodbrother
Вы думаете лаптей так сложно утилизировать ?
Krimeaman    05.03.2019, 13:36
Оценка:  -3
Krimeaman
Вы думаете что легче, чем черевичков?!
Коляка    05.03.2019, 12:23
Оценка:  -4
Коляка
ну не молчите же
WTF2wtf    05.03.2019, 13:42
Оценка:  0
WTF2wtf
А эти океан переплывут в шестибальный шторм?
а то российские боты сильно сокрушали недавно по поводу мореходности катеров
Коляка    05.03.2019, 12:23
Оценка:  -3
Коляка
ауууууууууууу
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