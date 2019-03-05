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В Украине появилась электронная карта семейных врачей

Комментариев: 1
На карте можно найти всю необходимую информацию.
Откладывать процесс подписания декларации с семейным врачом не рекомендуют
Откладывать процесс подписания декларации с семейным врачом не рекомендуют
facebook.com/ulanasuprun

В Украине появилась электронная карта семейных врачей и заведений, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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“На сайте Национальной службы здоровья Украины теперь есть электронная карта всех учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на карте можно найти: все учреждения и врачей, которые заключили договор с НСЗУ (даже если врач заключил только одну декларацию); электронную карту заведений со всеми контактами амбулаторий и врачей; распределение коммунальных и частных медучреждений и врачей-ФЛП по регионам; количество деклараций, которые заключил врач (поиск можно осуществлять по фамилии или специальности врача); распределение деклараций по возрастным группам, полу и по специальностям врача.

Ранее сообщалось, что количество мест у врачей ограничено, поэтому откладывать процесс подписания декларации с семейным врачом до последнего не стоит.

Как сообщалось 27 февраля, декларации с врачами подписали более 26 млн украинцев.

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Теги: врач, семейный врач, Минздрав, Супрун
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Комментариев (1)
bysi    05.03.2019, 14:48
Оценка:  -1
bysi
Кто не успел записаться к нормальному врачу, запишут к интерну и "лечись"! Им же твоего здоровья не жалко!
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