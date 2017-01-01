В ЦИК пока получили только отказ Садового

У желающих отказаться от баллотирования осталось время до конца суток 7 марта.

В ЦИК получили только одно заявление об отказе от участия в выборах facebook.com/UACEC

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В ЦИК подтвердили, что мэр Львова Андрей Садовый подал заявление об отказе от баллотирования на пост президента. Об этом сообщает Укринформ.

“Да, заявление Садового зашло“, - отметило ведомство. В то же время от кандидата Дмитрия Гпана, который также заявлял о том, что снимается с выборов, пока заявления нет.

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Таким образом, по состоянию на сейчас, кандидатов в президенты остается 43. Согласно календарному плану выборов, отказ баллотироваться кандидаты могут подать до 24:00 7 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат Дмитрий Гнап заявил о намерении снять кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко после того, как такое же решение принял Андрей Садовый.