В новокаховском парке наркоман показывал детям опасные предметы

Полицейские задержали жителя Новой Каховки, который демонстрировал детям в парке опасные предметы.

Полицейские райотдела города Новая Каховка задержали мужчину, который отдыхающим и детям в местном парке демонстрировал патроны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.

Читай также: В Николаеве наркоман пытался подорвать многоэтажку

В райотдел позвонили отдыхающие в местном парке люди, которые сообщили, что мужчина 40-летний мужчина показывает детям и прохожим патроны различного типа. Правоохранители проверили эту информацию.

При осмотре личный вещей правоохранители нашли патроны к автомату Калашникова, а также к пистолету.

Читай также: В центре Одессы в квартире нашли три трупа

Мужчина объяснил, что патроны нашел в лесополосе и сохранял их без определенной цели.

К слову, мужчина был осужден ранее за наркопреступления. Полиция задержала нарушителя.

Напомним, в Киеве расстреляли автомобиль. Водитель погиб. Неизвестный несколько минут назад расстрелял автомобиль в Днепровском районе столицы.