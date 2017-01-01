Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В новокаховском парке наркоман показывал детям опасные предметы

Комментариев: 0
Полицейские задержали жителя Новой Каховки, который демонстрировал детям в парке опасные предметы.
Патроны были изъяты
Патроны были изъяты
hr.npu.gov.ua

Полицейские райотдела города Новая Каховка задержали мужчину, который отдыхающим и детям в местном парке демонстрировал патроны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.

Читай также: В Николаеве наркоман пытался подорвать многоэтажку

В райотдел позвонили отдыхающие в местном парке люди, которые сообщили, что мужчина 40-летний мужчина показывает детям и прохожим патроны различного типа. Правоохранители проверили эту информацию.

При осмотре личный вещей правоохранители нашли патроны к автомату Калашникова, а также к пистолету.

Читай также: В центре Одессы в квартире нашли три трупа

Мужчина объяснил, что патроны нашел в лесополосе и сохранял их без определенной цели.

К слову, мужчина был осужден ранее за наркопреступления. Полиция задержала нарушителя.

Напомним, в Киеве расстреляли автомобиль. Водитель погиб. Неизвестный несколько минут назад расстрелял автомобиль в Днепровском районе столицы.

Поделись:
Теги: наркоман, патроны, дети, Новая Каховка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь