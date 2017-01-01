В новокаховском парке наркоман показывал детям опасные предметы
Полицейские райотдела города Новая Каховка задержали мужчину, который отдыхающим и детям в местном парке демонстрировал патроны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.
Читай также: В Николаеве наркоман пытался подорвать многоэтажку
В райотдел позвонили отдыхающие в местном парке люди, которые сообщили, что мужчина 40-летний мужчина показывает детям и прохожим патроны различного типа. Правоохранители проверили эту информацию.
При осмотре личный вещей правоохранители нашли патроны к автомату Калашникова, а также к пистолету.
Читай также: В центре Одессы в квартире нашли три трупа
Мужчина объяснил, что патроны нашел в лесополосе и сохранял их без определенной цели.
К слову, мужчина был осужден ранее за наркопреступления. Полиция задержала нарушителя.
Напомним, в Киеве расстреляли автомобиль. Водитель погиб. Неизвестный несколько минут назад расстрелял автомобиль в Днепровском районе столицы.