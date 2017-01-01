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Суд может отстранить Мангера от должности главы облсовета

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Ходатайство начнут рассматривать во вторник в 13:00 в помещении Шевченковского райсуда Киева.
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении Мангера от должности
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении Мангера от должности
facebook.com/vlad.manger

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На рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

В суде напомнили, что Мангер подозревается в организации умышленного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 13:00 5 марта в помещении Шевченковского райсуда по адресу: Киев, улица Дегтяревская, 31-А. 

Рассмотрение вопроса пройдет в зале судебных заседаний №11, уточнило ведомство. Напомним, ранее суд отказался продлить меру пресечения в отношении Владислава Мангера.

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Теги: Мангер, Гандзюк, суд, отстранение, облсовет, Херсон, убийство
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