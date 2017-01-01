Суд может отстранить Мангера от должности главы облсовета

Ходатайство начнут рассматривать во вторник в 13:00 в помещении Шевченковского райсуда Киева.

Суд рассмотрит ходатайство об отстранении Мангера от должности facebook.com/vlad.manger

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На рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

В суде напомнили, что Мангер подозревается в организации умышленного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 13:00 5 марта в помещении Шевченковского райсуда по адресу: Киев, улица Дегтяревская, 31-А.

Рассмотрение вопроса пройдет в зале судебных заседаний №11, уточнило ведомство. Напомним, ранее суд отказался продлить меру пресечения в отношении Владислава Мангера.