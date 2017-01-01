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В Николаеве рухнувшее дерево раздавило авто

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Водитель услышал громкий треск, после чего его микроавтобус расплющило упавшее дерево.
В Николаеве рухнувшее дерево раздавило авто
© novosti-n.org
Фото 1/11
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
  • Упавшее дерево раздавило микроавтобус
В Николаеве рухнувшее дерево раздавило авто
Упавшее дерево раздавило микроавтобус
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На улице Большой Морской в Николаеве во вторник, 5 марта, огромный тополь рухнул на проезжую часть и раздавил проезжавший мимо микроавтобус Газель.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

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Водитель рассказал журналистам, что на пересечении с улицей Фалеевской он услышал громкий треск, и в этот момент на крашу его авто рухнуло дерево. Водитель экстренно затормозил и выскочил из микроавтобуса. Быстрая реакция и везение спасли мужчину от травм.

Рухнувший тополь, как видно на фото, раздавил микроавтобус. Кроме того, дерево при падении оборвало высоковольтные провода.

Из-за аварии перекрывалось движение троллейбусов и автотранспорта на улице Большой Морской.

Как сообщалось в декабре, на Львовщине упавшее дерево убило 18-летнего парня.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Николаев, дерево, авария
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