Москалькова пожаловалась в ООН на закрытие Украиной участков в РФ

Омбудсмен уверяет, что ей пишут украинцы, которые не могут проголосовать на выборах президента.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожаловалась верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет на нарушение прав украинцев в России. Об этом пишет ТАСС.

В частности, она заявила, что ей пишут украинцы, которые лишены возможности проголосовать на выборах президента Украины на территории РФ. Их в России проживает около 2 млн человек, добавила омбудсмен.

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“Они хотели бы участвовать в выборах президента на Украине, но на территории РФ закрыты все избирательные участки“, - возмутилась Москалькова.

Напомним, Украина действительно закрыла избирательные участки на территории России. Граждане Украины смогут проголосовать либо в Украине, либо на зарубежных участках в Финляндии, Казахстане или Грузии.

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МИД также составил пошаговую инструкцию для граждан Украины за границей, в том числе в РФ, по включению в списки избирателей.