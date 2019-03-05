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Москалькова пожаловалась в ООН на закрытие Украиной участков в РФ

Комментариев: 4
Омбудсмен уверяет, что ей пишут украинцы, которые не могут проголосовать на выборах президента.
Москалькова пожаловалась на Украину в ООН
Москалькова пожаловалась на Украину в ООН
wikimedia.org

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожаловалась верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет на нарушение прав украинцев в России. Об этом пишет ТАСС.

В частности, она заявила, что ей пишут украинцы, которые лишены возможности проголосовать на выборах президента Украины на территории РФ. Их в России проживает около 2 млн человек, добавила омбудсмен.

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“Они хотели бы участвовать в выборах президента на Украине, но на территории РФ закрыты все избирательные участки“, - возмутилась Москалькова.

Напомним, Украина действительно закрыла избирательные участки на территории России. Граждане Украины смогут проголосовать либо в Украине, либо на зарубежных участках в Финляндии, Казахстане или Грузии.

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МИД также составил пошаговую инструкцию для граждан Украины за границей, в том числе в РФ, по включению в списки избирателей.

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Теги: ЦИК, МИД, РФ, Москалькова, ООН, Украина, выборы президента
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    05.03.2019, 14:42
Оценка:  +5
WTF2wtf
А россия не будет открывать в Донецке, в Луганске избирательные участки для выборов президента Украины?
В ООН Маскалькова не пожалуется на притеснение миллионов местных Донбасса россией с 2014-го года?
aprilin    05.03.2019, 14:38
Оценка:  +6
aprilin
...чего в оон не жалуетесь что..нарушены права украинцев
aprilin    05.03.2019, 14:36
Оценка:  +8
aprilin
..а вам не пишут . украинцы..чтоб освободить моряков незаконно задержанных???...
Woodbrother    05.03.2019, 14:34
Оценка:  +7
Woodbrother
Вот и мо_скальковой перепала своя доза аргентинской муки.
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