Мошенники звонят декларантам, представляясь чиновниками НАПК

Таким образом злоумышленники выманивают личные данные.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что неизвестные под видом сотрудников агентства пытаются по телефону узнать у субъектов декларирования личные данные.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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"В НАПК поступила информация о попытках неизвестных лиц получить от субъектов декларирования личные данные в телефонном режиме. Под видом проверки деклараций неизвестные лица, представляясь работниками аппарата Национального агентства пытаются получить любую информацию в отношении граждан, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", или членов их семей, требуют погашения кредитов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что агентство не требует предоставления никакой информации таким способом, а любые сведения у субъекта декларирования или соответствующего органа запрашиваются уполномоченными лицами Нацагентства в официальной письменной форме почтовым отправлением или электронным письмом.

Также НАПК просит в случае попыток неизвестных лиц получить информацию под видом полной проверки декларации сообщать об этом на электронную почту агентства.

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