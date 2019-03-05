Беспилотники и мигранты: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом

Планируется лучше обучить кадры, усилить охрану уязвимых объектов и лучше информировать общество об угрозах терроризма.

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Президент Петр Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине. Об этом сообщается в его указе №53/2019 на сайте президента.

Он также поручил Кабмину при участии СБУ, Службы внешней разведки и УГО разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации Концепции борьбы с терроризмом.

СБУ также должна в двухмесячный срок подать на рассмотрение президенту предложения о проведении осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

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В тексте концепции, который прилагается к указу, сообщается, что она определяет цели, задачи, основные принципы и направления совершенствования общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Документ уточняет такие термины, как антитеррористическая безопасность государства, объекты возможных террористических посягательств, террористическая угроза, террористический риск и другие.

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В числе наиболее актуальных проблем концепция называет агрессивную политику РФ, которая может включать вклад в развитие сепаратизма и финансирование диверсионных групп, а также действия незаконных формирований в ОРДЛО.

В условиях гибридной войны требует усовершенствования механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, подчеркивается в концепции. В числе улучшений в документе предлагается повысить информационное, научное, кадровое и материально-техническое обеспечение субъектов борьбы с терроризмом.

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Кроме того, общество также планируют лучше проинформировать об опасности и масштабах терроризма. В числе мер предлагается реализовать комплекс мероприятий по прекращению финансирования терроризма, усилить госконтроль за производством, ввозом, регистрацией и использованием в Украине БПЛА и улучшить алгоритмы поиска и обработки информации в отношении лиц, причастных к терроризму.

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Кроме того, Украина хочет усилить контроль за миграционными процессами для противодействия незаконной миграции и переправке через границу террористов.

Для повышения эффективности работы также планируется оптимизировать структуру и штатную численность Антитеррористического центра СБУ.

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Кроме того, обещают унифицировать программы обучения личного состава, применить современные системы безопасности на объектах возможных терактов и обеспечить субъекты борьбы с терроризмом необходимой ресурсной базой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал за два дня победить ИГИЛ.