К главному в Украине "вору в законе" пришли с обысками

Правоохранители проводят следственные действия в доме и квартирах, якобы принадлежащих Лере Сумскому.

Самого вора в законе в городе нет sumy.today

В Сумах в дом и квартиры, которые по мнению правоохранителей, связанны с Сергеем Лысенко, известным как вор в законе Лера Сумской, прибыла полиция.

Как сообщает Sumy.Today, самого Лысенко в городе пока нет.

У дома на Барановке, который связывают с Сергеем Лысенко, сейчас находятся около десятка правоохранителей.

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По словам адвоката Петра Маланчука, основанием для проведения обысков является решение Киевского райсуда Харькова. Он отмечает, что оно выдано с нарушением требований законодательства и не может служить основанием для проникновения в помещение.

В соответствии с постановлением суда об обыске, он проводится в рамках уголовного производства, которое расследует следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако, судя по тому, что правоохранители во время общения с адвокатом не смогли ответить, где в Харькове находится главное управление Нацполиции, приехали они из другого города. Кроме того, автомобиль, на котором они прибыли, имеет киевскую регистрацию.

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На месте полиция комментариев не дает, только сообщает, что идут следственные действия. Журналистов за ворота на территорию помещение не пускают. В отделе коммуникаций ГУ ЧП в Харьковской области изданию также сказали, что пока никаких комментариев давать не будут.

Полиция пока комментариев не дает sumy.today

Напомним, в феврале прошлого года Лера Сумской был задержан в Хмельницкой области вместе с местным криминальным авторитетом, когда направлялся в исправительное учреждение, чтобы вершить “праведный суд“.

Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).