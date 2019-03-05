Уровень нетерпимости россиян к украинцам вырос за 5 лет - доклад ЕС

Основным проявлением такой нетерпимости является изображение украинцев врагами РФ на политическом уровне.

С 2014 года уровень нетерпимости россиян к украинцам значительно вырос EPA/UPG

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Уровень нетерпимости россиян к украинцам значительно вырос с 2014 года, когды был незаконно аннексирован Крым и начались боевые действия на Донбассе. Об этом говорится в Пятом докладе Совета Европы об РФ касательно расизма и нетерпимости.

В докладе, который охватывает ситуацию в России за период с 2013 по 2018 годы включительно, говорится, что нетерпимый публичный дискурс в отношении украинцев остается безнаказанным.

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“Уровень нетерпимости к украинцам значительно возрос с 2014 года. В основном это носит политический характер, когда украинцев изображают врагами России“, - подчеркивается в документе.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что в Крыму набрали наемников ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан.