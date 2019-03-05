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Уровень нетерпимости россиян к украинцам вырос за 5 лет - доклад ЕС

Комментариев: 2
Основным проявлением такой нетерпимости является изображение украинцев врагами РФ на политическом уровне.
С 2014 года уровень нетерпимости россиян к украинцам значительно вырос
С 2014 года уровень нетерпимости россиян к украинцам значительно вырос
EPA/UPG

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Уровень нетерпимости россиян к украинцам значительно вырос с 2014 года, когды был незаконно аннексирован Крым и начались боевые действия на Донбассе. Об этом говорится в Пятом докладе Совета Европы об РФ касательно расизма и нетерпимости.

В докладе, который охватывает ситуацию в России за период с 2013 по 2018 годы включительно, говорится, что нетерпимый публичный дискурс в отношении украинцев остается безнаказанным.

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“Уровень нетерпимости к украинцам значительно возрос с 2014 года. В основном это носит политический характер, когда украинцев изображают врагами России“, - подчеркивается в документе.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что в Крыму набрали наемников ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан.

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Теги: россияне, украинцы, нетерпимость, Совет Европы, доклад
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Комментариев (3)
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Boxerogos    05.03.2019, 16:39
Оценка:  0
Boxerogos
Бывал в России не раз за последние 5 лет.Скажу что там пропаганда тоже есть.Но к Украине там ненависти нет,скорее жалость и снисхождение.У нас же открытая ненависть.Чего только стоят зомбо-шоу на ICTV типа"Секретный фронт","Гражданская оборона"и"Антизомби&quo t;.Но у нас пропаганда подвального уровня,в от
Boxerogos    05.03.2019, 16:40
Оценка:  0
Boxerogos
российской,где этим занимаются действительно профессионалы своего дела,а не колхозники-аматоры как у нас.
fulminate    05.03.2019, 16:34
Оценка:  -1
fulminate
Ну так выборы скоро в Украине, на федеральных каналах украинофобская стерия резко возросла. Россияненов это бесит. Им же не интересно внутренние проблемы обсуждать...
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