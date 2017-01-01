Хищения в армии: НАБУ открыло новое производство

Завлаладение госсредствами в особо крупном размере расследуется в отношении руководителей "Укрспецэкспорта".

НАБУ открыло еще одно производство в связи со скандалом о хищениях в армии facebook.com/nabu.gov.ua

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По результатам анализа информации третьей части расследования Леси Ивановой и BIHUS.info о фактах коррупции в оборонной сфере детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - часть 5 статьи 191 УК, речь идет о завладении средствами госбюджета по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением.

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Дело расследуется в отношении должностных лиц из числа руководителей “Укрспецэкспорт“ при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники, уточнили в ведомстве.

В НАБУ подчеркнули также, что приведенные в расследовании журналистов факты и переписку между фигурантами дела о хищении в оборонке не передавались Генпрокуратурой в НАБУ.

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“НАБУ получило материалы, которые касаются других фактов, приобщенных к расследованию детективов“, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее "Укроборонпром" обвинил журналистов, писавшим о ремонте самолетов по завышенным ценам, в манипуляциях.