В ЦИК объяснили, почему заказали 60 млн бюллетеней

ЦИК прокомментировала количество заказанных бюллетеней. Согласно договору, полиграфический комбинат напечатает 60 млн бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия впервые отреагировала на “информационные нападения касательно закупки избирательных бюллетеней”. Заявление опубликовали на сайте ведомства.

Новое информационное нападение касательно закупки избирательных бюллетеней является безосновательной и безграмотной манипуляцией, - сообщает в пресс-службе ЦИК.

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В ведомстве объяснили, что бюллетени заказаны на два тура в количестве 60 млн. Именно это количество кратно с техническими возможностями полиграфического комбината “Украина”, который исполняет заказ.

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Также ЦИК обращает внимание на то, что данные о количестве избирателей за границей постоянно изменяются. Это значит, что нужен резерв бюллетеней.

Заказывать бюллетени на второй тур после первого - это рисковая идея, которую в Украине не реализовывают.

Напомним, вчера Юлия Тимошенко на встрече с журналистами сообщила, что бюллетени на второй тур нужно печатать отдельно. Печать бюллетеней обойдется в 166 млн.