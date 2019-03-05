Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЦИК объяснили, почему заказали 60 млн бюллетеней

Комментариев: 2
ЦИК прокомментировала количество заказанных бюллетеней. Согласно договору, полиграфический комбинат напечатает 60 млн бюллетеней.
Количество бюллетеней не повлияет на результат выборов
Количество бюллетеней не повлияет на результат выборов
facebook.com

Центральная избирательная комиссия впервые отреагировала на “информационные нападения касательно закупки избирательных бюллетеней”. Заявление опубликовали на сайте ведомства.

Новое информационное нападение касательно закупки избирательных бюллетеней является безосновательной и безграмотной манипуляцией, - сообщает в пресс-службе ЦИК.

Читай также: ЦИК напечатает более 60 млн бюллетеней

В ведомстве объяснили, что бюллетени заказаны на два тура в количестве 60 млн. Именно это количество кратно с техническими возможностями полиграфического комбината “Украина”, который исполняет заказ.

Читай также: Выборы 2019: Сколько денег потратят на бюллетени для выборов президента

Также ЦИК обращает внимание на то, что данные о количестве избирателей за границей постоянно изменяются. Это значит, что нужен резерв бюллетеней.

Заказывать бюллетени на второй тур после первого - это рисковая идея, которую в Украине не реализовывают.

Напомним, вчера Юлия Тимошенко на встрече с журналистами сообщила, что бюллетени на второй тур нужно печатать отдельно. Печать бюллетеней обойдется в 166 млн.

 

Поделись:
Теги: ЦИК, бюллетени, выборы, печать
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Пролисок    05.03.2019, 17:29
Оценка:  +5
Пролисок
Канешна,если скорректировать в первом туре ,то и второго не понадобится)))
Света    05.03.2019, 17:21
Оценка:  +9
Света
В Украине нет и 30млн людей, старше 18 лет. А остальные 30млн. бюллетеней проголосуют за Петю.
Пролисок    05.03.2019, 17:33
Оценка:  +2
Пролисок
В Украине может и вообще нет сейчас в наличии 30 млн. всех возрастов.18!!!!!! лет не было переписи.И пять лет рождаемость в два раза меньше смертности.А безвиз.А заработки в других странах.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь