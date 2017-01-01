Под Кропивницким грабители зарубили женщину и подожгли дом

Преступники заранее продумали схему убийства.

Двое мужчин, из села Аджамка Кировоградской области убили свою односельчанку, они знали, что у женщины есть солидная сумма денег. Убийцы нанесли женщине 25 ударов топором по голове и еще 12 ударов ножом, а чтобы скрыть следы преступления - подожгли дом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

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“Происшествие случилось в декабре 2017 года по с. Аджамка. Двое мужчин 30 и 40 лет распивали спиртные напитки обсуждали детали убийства своей односельчанки. Достоверно зная, что у женщины есть солидная сумма денежных средств решили средства присвоить. К делу тщательно подготовились заблаговременно взяв с собой кухонный топор, нож и маску. В полночь вошли в дом и топором нанесли около 25 ударов по голове и еще 12 ударов ножом. Хозяйка дома умерла на мисте. Мужчины же в ее сумочке взяли 95 тысяч гривен и чтобы скрыть следы преступления подожгли дом“, - говорится в сообщении.

Приговором Кировоградского районного суда двух уроженцев г. Кривого Рога признано виновными в умышленном убийстве женщины ради наживы (п.п.4,6,12 ч. 2 ст 115 УК), а также разбое (ч.4 ст.187 УК) и поджоге (ч.2ст.194 УК).

Мужчин приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы. В ходе судебных слушаний прокурором вина осужденных в инкриминируемых преступлениях доказана в полном объеме. Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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