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Под Кропивницким грабители зарубили женщину и подожгли дом

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Преступники заранее продумали схему убийства.
Женщине нанесли 25 ударов топором по голове
Женщине нанесли 25 ударов топором по голове
depositphotos.com

Двое мужчин, из села Аджамка Кировоградской области убили свою односельчанку, они знали, что у женщины есть солидная сумма денег. Убийцы нанесли женщине 25 ударов топором по голове и еще 12 ударов ножом, а чтобы скрыть следы преступления - подожгли дом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

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“Происшествие случилось в декабре 2017 года по с. Аджамка. Двое мужчин 30 и 40 лет распивали спиртные напитки обсуждали детали убийства своей односельчанки. Достоверно зная, что у женщины есть солидная сумма денежных средств решили средства присвоить. К делу тщательно подготовились заблаговременно взяв с собой кухонный топор, нож и маску. В полночь вошли в дом и топором нанесли около 25 ударов по голове и еще 12 ударов ножом. Хозяйка дома умерла на мисте. Мужчины же в ее сумочке взяли 95 тысяч гривен и чтобы скрыть следы преступления подожгли дом“, - говорится в сообщении.

Приговором Кировоградского районного суда двух уроженцев г. Кривого Рога признано виновными в умышленном убийстве женщины ради наживы (п.п.4,6,12 ч. 2 ст 115 УК), а также разбое (ч.4 ст.187 УК) и поджоге (ч.2ст.194 УК).

Мужчин приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы. В ходе судебных слушаний прокурором вина осужденных в инкриминируемых преступлениях доказана в полном объеме. Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Как сообщалось 3 марта, В Москве украинец убил жену и сына - 60 ранений ножом и отверткой. Женщине было 29 лет, ребенку — шесть.

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Теги: ограбление, Кировоградская область, убийство, топор
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