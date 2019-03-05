В Киеве возле вокзала обнаружили человеческие кости

Жуткая находка обнаружена на пустыре вблизи Дарницкого вокзала.

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В Киеве во вторник, 5 марта, на улице Привокзальной обнаружили кости, похожие на человеческие. Останки находились на пустыре вблизи Дарницкого вокзала.

Об этом сообщает Информатор.

По данным работников Киевзеленстроя, они занимались уборкой территории, когда в какой-то момент обратили внимание на предметы в земле, похожие на кости.

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Как отмечается, на место прибыли правоохранители. Эксперты осмотрели находку и сделали вывод, что кости действительно принадлежат человеку. Однако определить пол и возраст можно будет только после проведения экспертиз.

Вскоре рядом с местом, где обнаружили первые кости, с земли достали остальные останки тела. Правоохранители собрали все найденное и передали на экспертизу. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Как сообщалось в апреле, в Каменском убийца в маршрутке возил части расчлененной женщины.