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В Киеве возле вокзала обнаружили человеческие кости

Комментариев: 1
Жуткая находка обнаружена на пустыре вблизи Дарницкого вокзала.
В Киеве возле вокзала обнаружили человеческие кости
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
  • Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
  • Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
  • Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
  • Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
  • Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
В Киеве возле вокзала обнаружили человеческие кости
Человеческие останки нашли в Киеве возле Дарницкого вокзала
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В Киеве во вторник, 5 марта, на улице Привокзальной обнаружили кости, похожие на человеческие. Останки находились на пустыре вблизи Дарницкого вокзала.

Об этом сообщает Информатор.

По данным работников Киевзеленстроя, они занимались уборкой территории, когда в какой-то момент обратили внимание на предметы в земле, похожие на кости.

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Как отмечается, на место прибыли правоохранители. Эксперты осмотрели находку и сделали вывод, что кости действительно принадлежат человеку. Однако определить пол и возраст можно будет только после проведения экспертиз.

Вскоре рядом с местом, где обнаружили первые кости, с земли достали остальные останки тела. Правоохранители собрали все найденное и передали на экспертизу. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Как сообщалось в апреле, в Каменском убийца в маршрутке возил части расчлененной женщины.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, останки, находка, вокзал, тело, труп
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Комментариев (1)
Boxerogos    05.03.2019, 17:55
Оценка:  -3
Boxerogos
Скормите эти кости пуделям-бандерДогам!
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