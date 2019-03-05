ПЦУ просит ООН, ОБСЕ и ЕС защитить ее от гонений в Крыму и на Донбассе

С 1 марта на оккупированных территориях возникла угроза полного запрета ПЦУ и конфискации ее имущества.

Синод ПЦУ обратился в ООН с просьбой повлиять на РФ и боевиков "ДНР" синод facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

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На оккупированных территориях с 1 марта 2019 года возникла угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей ПЦУ. Об этом говорится в заявлении синода украинской церкви.

Также возникла угроза полной конфискации имущества общин и депортации священников с территории так называемой “ДНР“, подчеркивается в сообщении.

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“Заявляя о якобы “гонениях“ на Московский Патриархат в Украине, российские церковные и государственные деятели замалчивают и игнорируют многочисленные факты преследований на оккупированных РФ территориях Донбасса и в Крыму“, - отмечает синод.

ПЦУ добавляет, что в течение более пяти лет не прекращаются притеснения со стороны оккупантов Крымской епархии церкви, возглавляемой архиепископом Климентом.

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“Новейшие события из этого ряда - попытка отобрать помещение, в котором находится кафедральный храм святых Владимира и Ольги в Симферополе и давление на общество храма в Евпатории“, - отмечают архиереи.

Задержание самого архиепископа 3 марта по надуманным обвинениям в “нецензурной брани“ и “похищении“ принадлежащих лично ему вещей церковного обихода синод называет “беспрецедентным по своей циничности“.

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“Также существенно ухудшается ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса. Систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей ПЦУ“, - подчеркивает синод.

Это, отмечается в заявлении, проявляется в систематических гонениях, издевательстве, арестах, захвате храмов и тому подобное.

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В связи с вышеописанными угрозами синод ПЦУ обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам Минского процесса, ЕС и другим международным институтам с призывом повлиять на тех, “от кого на этих территориях зависит принятие решений“.

Напомним, ранее МИД Украины выразил протест в связи с задержанием в Крыму архиепископа Климента.