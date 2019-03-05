Активисты в Днепре заставили Порошенко выйти черным ходом

Президент Порошенко в Днепре воспользовался черным ходом из-за акции “Кто заказал Гандзюк?”.

Порошенко отказался выйти через главный вход здания, в котором находился, из-за десятков активистов с плакатами. Об этом сообщили активисты организации “Кто заказал Катю Гандзюк?” в Facebook.

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Несколько десятков активистов Днепра собрались возле здания, в котором пребывал президент Порошенко. Люди держали в руках плакаты с надписью “Кто заказал Гандзюк”, а также с именами двух нардепов от БПП: Евгения Рищука и Андрея Гордеева. Активисты считают, что именно эти люди виновны в смерти Гандзюк.

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Участники акции рассказали, что планировали спросить у Порошенко, почему эти люди до сих пор не уволены и не арестованы. Но президент решил убежать через черный ход.

Но прятаться долго не получиться. Потому что мы продолжим преследовать Порошенко, пока Гордеев и Рищук не будут уволены с должности и будут лишены власти, чтобы им легче было попасть на скамью подсудимых, - сообщили активисты.

Напомним, главный обвиняемый по делу Гандзюк до сих пор руководит Херсонской областью. Суд может отстранить Мангера от должности главы облсовета.