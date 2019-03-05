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Во Львове будут судить 6 патрульных из-за смерти 22-летнего парня

Комментариев: 1
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Трагический инцидент случился 9 февраля 2018 в заведении Национальная лотерея
Трагический инцидент случился 9 февраля 2018 в заведении Национальная лотерея
zik.ua

Во Львове будут судить шестерых патрульных за превышение служебных полномочий, в феврале этого года во время проверки игорных заведений обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом, который он проглотил и потерял сознание.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

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“5 марта, при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении шести сотрудников Управления патрульной полиции во Львовской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия)“, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что речь идет об инциденте, который произошел 9 февраля 2018 в заведении Национальная лотерея на ул. Кулиша, 4, во Львове. Установлено, что будучи при исполнении служебных обязанностей, служащие умышленно превысили свои полномочия, чем повлекли тяжкие последствия - смерть 22-летнего парня. Теперь за совершенное подозреваемым грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности.

Как сообщалось 3 марта, Печерский суд Киева избрал меру пресечения троим полицейским, подозреваемым в превышении служебных полномочий, что привело к смерти задержанного. Полицейские просто высадили из своей машины задержанного - он был под наркотиками, а ехать к себе домой не хотел, утром его нашли на улице насмерть замерзшим.

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Теги: патрульная полиция, Львов, Нацлотерея
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    05.03.2019, 17:56
Оценка:  +1
Духовный_скреп
А будут ли судить владельцев казино,которое называют лотереей?Ответ-нет.
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