СССР - 2? Как объединяются Россия и Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с РФ.

В соседних с Украиной России и Беларуси вновь заговорили о создании единого союзного государства. Причем президент Беларуси Александр Лукашенко в своем стиле так до конца и не может конкретно сформулировать – за полное объединение с РФ он, или нет.

То говорит, что союз неизбежен, то, что не хочется никаких союзов. Торгуется? Вполне может быть.

Корреспондент.net разбирался, что стоит за идеей Союзного государства России и Беларуси.

Условия Лукашенко

Президент Беларуси говорит, что хочет жить с Россией “вместе, но в разных квартирах”.

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“Нам необходимо быть вместе“, – отметил Лукашенко на своей пресс-конференции 1 марта. При этом он заявил, что белорусы хоть и хотят быть вместе с Россией, но желают “жить в своей квартире“, и этим путем надо двигаться.

По его словам, перед Минском и Москвой стоит “святая“ задача — сохранить отношения между странами. “Слава богу, в России начали волноваться, наконец-то озаботились Союзным государством. С чего бы это? Ведь уже десятилетия прошли с той поры, когда начали курс на единение“, – заявил глава Беларуси.

Через несколько дней Лукашенко вновь подтвердил свою приверженность идеи Союзного государства.

“Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации“, - заявил Лукашенко.

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“При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен“, - добавил он.

По его словам, принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. “Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым“, - отметил белорусский президент.

При этом Беларусь выделила из бюджета на реализацию “объединительных“ программ Союзного государства с РФ более 920 миллионов рублей, в то время как Россия потратила уже более 1,5 миллиарда рублей.

Страны готовят проекты концепций порядка 15 новых союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества.

Претензии Лукашенко

Вместе с рассказами об историческом единении россиян и белорусов Лукашенко не забывает и обвинять РФ в давлении.

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Во вторник, 5 марта, президент Беларуси заявил, что его страна вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, которые вводятся со стороны России.

“Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?“ - заявил он.

“Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, и особенно я (самолюбивый человек) — мне не хочется никаких союзов“, — еще одна цитата Лукашенко о проблемах в отношениях с РФ.

Общая валюта

Лукашенко заявил, что считает возможным создание единой валюты “общего рубля“ между РФ и Беларусью.

“Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?“, - сказал Лукашенко.

По его словам, “это будет не российский или белорусский рубль, это будет общий рубль, если он будет“.

Лукашенко считает, что ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты является проблема эмиссионного центра.

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“И главное - эмиссионный центр. Он (Путин) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет“, - передал Лукашенко свой диалог с президентом РФ.

После этого заявления Лукашенко обвинил российские СМИ в распространении фейковых новостей.

“Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения“, - пояснил Лукашенко.

При этом российские СМИ интерпретировали слова Лукашенко как окончательное согласие на единую с РФ валюту.

Военное сотрудничество

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства РФ и Беларуси.

Среди прочего она предусматривает размещение российских военных объектов на территории Беларуси. Лукашенко заявил, что Беларусь не будет брать за это деньги у России.

“Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность“, - сказал Лукашенко.

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При этом он упрекнул РФ в том, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы “подставить плечо Беларуси“ в плане некоторых видов вооружения, российская сторона говорит, что это дорого и невозможно.

“С намеком - надо купить. На что я публично сказал: “Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию“. В конце концов, приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты“, - отметил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что Беларуси и РФ “хватает противников, а, может, даже врагов“, но в первую очередь им надо спасать “славянский мир, славянскую цивилизацию“.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам западной Европы.

“Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться“, - сказал Расмуссен.

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По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь должна быть включена в “большое русское государство“, и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал заявление Расмуссена бредом.

“Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью“, - сказал министр.

Вызовы для Украины

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Россия ребром ставит перед Беларусью два вопроса: введение единой валюты и фактическое введение поста президента единого государства, что институционально завершит процесс создания Союзного государства, начатого еще в 90-е годы, считает политолог Павел Усов.

По его словам, создание союзного государства играет на руку президенту России Владимиру Путину на геополитической арене.

“Именно на протяжении 2018 года, как только Путин в очередной раз стал президентом, в его администрации стали обсуждаться модели того, каким образом сохранить власть в руках Путина после 2024 года. Союзное государство создает условия как для новой геополитической победы России, создания нового государства, так и для продления периода власти Путина и концентрации в его руках фактически всей внешней политики Беларуси“, - добавляет Усов.

Но, по мнению политолога, от потери суверенитета Беларусь вряд ли окажется в выигрыше.

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“Полная утрата суверенитета, возвращение страны к статусу БССР, которая существовала до 1991 года. Это означает лишение всех реальных характеристик и атрибутов независимости государства, сохранение только формального статуса государственности, как было в период существования СССР. Для Лукашенко это означает потерю власти в той полноте, которая у него есть сейчас”, - полагает политолог.

По его мнению, для Украины такая ситуация - это прямая угроза северным границам, еще один дестабилизирующий фактор, вероятно, диверсионный фактор.

При этом не все видят в объединении Беларуси и РФ проблемы для Украины.

“Для Украины важно понимать, что парадигма мышления наших соседей меняется, и пока мы погружены в свои конфликты и проблемы, наши соседи активно формируют новую повестку дня, ищут новые модели сотрудничества с Россией, отчасти не выгодные для нас. Мы должны не оставаться в стороне, а предлагать свое видение сотрудничества с Беларусью“, - считает Ирина Верещук, президент Центра Балта-Черноморских исследований.

Как сообщалось 5 марта, Лукашенко назвал условия союза Беларуси с Россией.