Из поездов уберут красные ковры - "Укрзализныця"

Ковровые дорожки в вагонах заменят шумоизоляционным покрытием.

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Глава правления “Укрзализныци“ Евгений Кравцов обещает, что из поездов уберут красные ковры. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“В этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них - сплошное шумоизоляционное покрытие для пола“, - заверил чиновник.

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Он объяснил, что раньше этого не делали из-за высокой цены на это покрытие. “Почему не делали это раньше и не меняем ковры сразу во всех вагонах? Потому что цена немалая“, - отметил Кравцов.

Он добавил, что первые 10 вагонов, как раз на полноценный состав нового поезда, “Укрзализныця“ получит уже в марте.

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Напомним, 25 февраля "Укрзализныця" опубликовала список забытых пассажирами вещей.