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В США раскритиковали отмену статьи о незаконном обогащении

Комментариев: 4
Вместо отмененной нормы в законодательство Украины должна быть внесена новая поправка, считает посол США в Украине.
Мари Йованович прокомментировала отмену закона о незаконном обогащении
Мари Йованович прокомментировала отмену закона о незаконном обогащении
day.kyiv.ua

Решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении является серьезным шагом назад в антикоррупционной реформе в Украине. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович во вторник, 5 марта, во время информационного марафона Диалоги во времени, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, такое решение ослабляет антикоррупционную архитектуру в Украине.

"Решение Конституционного суда нам кажется очень серьезным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабляет архитектуру антикоррупционную в Украину включая тем Высшим антикоррупционным судом, который должен быть создан в Украине", - сообщила Йованович.

Посол добавила, что украинцы все еще ожидают результатов в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права.

"Я думаю, что после решения, принятого на прошлой неделе, будет принята, а не просто предложена, новая поправка в Уголовный кодекс, которая не только восстановит незаконное обогащение в качестве инструмента противодействия коррупции, но и восстановит десятки дел, которые были подорваны этим решением суда", - подчеркнула Йованович.

Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

В Transparency заявили, что Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз. В организации считают, что решение Конституционного суда по отмене закона о незаконном обогащении нарушает международные обязательства Украины. А G7 и Всемирный банк призвали Киев вернуть статью о незаконном обогащении.

 

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Теги: США, Украина-США, закон, Мари Йованович, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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farfalle    05.03.2019, 19:31
Оценка:  0
farfalle
А посол Украины когда уже будет в Америке советы давать, нерабы?
ВладиславII    05.03.2019, 19:13
Оценка:  +3
ВладиславII
Правильно, а то распоясались совсем холопы!
Опять хотели у хозяев за спиной что-то стащить, не тут то было...
VSHIVANKA    05.03.2019, 18:48
Оценка:  +5
VSHIVANKA
ДАЖЕ ХОЗЯЕВА НЕДОВОЛЬНЫ ПОВЕДЕНИЕМ ХОЛОПОВ ......))))
big-werasd    05.03.2019, 18:34
Оценка:  +4
big-werasd
Зрадныки! Незаконное обогащение это плата за майдан!
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