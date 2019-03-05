"Атакуют каждые 40 секунд": Климкин рассказал о вмешательстве РФ в выборы

Россия, помимо кибератак, дезинформирует население, играет на религиозной теме, блокиует активы украинцев и много другое.

Климкин рассказал об атаках России на выборы в Украине EPA/UPG

Кибератаки на украинские ведомства в свзяи с выборами происходят каждые 40 секунд. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, передает “Радио Свобода“.

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Отвечая на вопрос о вмешательстве РФ в выборы президента в Украине, он подчеркнул, что Россия много пытается сделать для такого влияния, и это касается не только киберпространства и дезинформации.

“Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности“, подчеркнул Климкин.

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“Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательства, которое касается нашей критической инфраструктуры“, - рассказал министр.

“Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования“, - добавил он.

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В числе действий РФ он также назвал блокирование активов многих украинцев, вмешательство в религиозные вопросы. “Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательства - нужно приезжать в Украину“, - говорит Климкин.

При этом министр заверил, что Украина может справиться с атаками страны-агрессора. “Мы ведем диалог с большой частью IT-сообщества и гражданского общества. Нам приходится, в каком-то смысле слова, мобилизовать и заряжать энергией людей. Это касается каждого“, - отметил Климкин.

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Он добавил, что государству приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, призывать их обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу в Facebook.

“Это очень просто: взять любую часть фразы из любого поста в соцсетях, разослать ее помощью тысяч фейковых профайлов в Facebook и сказать, что этот политик - радикал, или этот журналист - радикал. И человек получает запрет на пользование соцсетями на месяц“, - пояснил министр.

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Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на закрытие Украиной избирательных участков в России.