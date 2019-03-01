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ГПУ: Убитый ювелир не связан с делом "бриллиантовых прокуроров"

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В Генпрокуратуре отрицают связь убитого владельца ювелирного завода Сергея Киселева с делом "бриллиантовых прокуроров".
Правоохранители на месте убийства Сергея Киселева в Киеве
Правоохранители на месте убийства Сергея Киселева в Киеве
пресс-служба Национальной полиции

Генеральная прокуратура заявляет, что убитый во вторник, 5 марта, владелец ювелирного завода Сергей Киселев ни был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров". Об этом заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, сообщает Украинская правда.

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде. Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ относительно статуса погибшего является неправдивым", - отметил Лысенко, комментируя заявление экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

В свою очередь Сакварелидзе уточнил в комментарии Liga.net, что застреленный сегодня в столице Киселев не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров".
 
Экс-заместитель генпрокурора пояснил, что Киселев был главным свидетелем и заявителем в другом деле, которое сам же и инициировал.
 
"Он не проходит в том деле, где речь идет о взятке или отжиме доли. А в деле кражи бриллиантов, которые потом оказались у Корнийца, он был заявителем и свидетелем", - подчеркнул Сакварелидзе.
 
Он также добавил, что на рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" в суде убийство Киселева не повлияет.

Ранее Сакваралидзе заявил, что Киселев узнал свои бриллианты в деле "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца. Также он сообщал, что дело "бриллиантовых прокуроров" является разветвленным, и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

Также стало известно, что неизвестный, который на улице Флоренции в Киеве во вторник, 5 марта, застрелил мужчину в Mercedes, находился вместе с ним в автомобиле.

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Теги: Генпрокуратура, Киев, убийства, уголовное дело, убийство, ГПУ, прокурор, прокуроры, ювелиры, уголовное производство, бриллиантовые прокуроры
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Источник: korrespondent.net

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