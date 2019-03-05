Глава Укроборонпрома отрицает получение "откатов"

Павел Букин также отрицает информацию журналистов о закупках деталей по завышенным ценам.

Директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин отрицает информацию журналистов об "откатах" с поставок авиационных высотомеров. Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина во вторник, 5 марта.

По данным журналистов, Букин получил с данной сделки 10 тысяч долларов "отката". При этом, согласно расследованию, выстомеры купили в России за 84 тысячи долларов, а Укроборонпрому продали за 580 тысяч долларов.

"Получение какого-то вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", - заявил он.

Также он утверждает, что детали не закупались по завышенной цене. "Завышенную цену категорически отрицаю. У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа", - сказал Букин.

По его словам, нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена.

"Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой товар... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать: было завышение, не было? Люди выполняли задачи по поставке техники текущего производства. К сожалению, российского", - пояснил Букин.

При этом ранее он отрицал поставки российских деталей для предприятий Укроборонпрома.

Кроме того Букин заявил, что не планирует уходить с должности гендиректора госконцерна на время возможных проверок. "Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности - я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без политизации", - добавил он.

Отметим, НАБУ уже отреагировало на новую часть расследования журналистов и открыло дело в отношении бывшего деректора Укрспецэкспорта, которым ранее являлся Букин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet