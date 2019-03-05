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США призывают Украину провести полный аудит Укроборонпрома

Комментариев: 4
Проверка госконцерна поможет борьбе с коррупцией в секторе обороны, считает посол США в Украине.
Мари Йованович прокомментировала скандал в Укроборонпроме
Мари Йованович прокомментировала скандал в Укроборонпроме
radiosvoboda.org

Правительство Украины должно провести полный аудит Укроборонпрома и рассекретить приказы для преодоления коррупции в оборонной сфере. Об этом во вторник, 5 марта, заявила посол США в Украине Мари Йованович во время информационного марафона Диалоги во времени, сообщает Укринформ.

По мнению Йованович, такие решения помогут борьбе с коррупцией в секторе обороны и сделает эту систему более прозрачной.

"Таким образом и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов", - сказала Йованович.

Как сообщалось, накануне НАБУ задержало бывшего директора Укрспецэкспорта и еще четверых чиновников по подозрению в растрате 55 миллионов гривен.

 

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Теги: США, коррупция, Коррупция в Украине, Укроборонпром, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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farfalle    05.03.2019, 19:30
Оценка:  -1
farfalle
Давайте шутки про нерабов)))
Духовный_скреп    05.03.2019, 19:34
Оценка:  -1
Духовный_скреп
НХ пошла отсюда,мокша замызганная в лаптях.Скорее бы ваш сцарь интернет быдлу рассейскому перекрыл.Вонять онучами нестиранными не будете))
дырэктар    05.03.2019, 19:20
Оценка:  +1
дырэктар
янки дудль послушаем
Духовный_скреп    05.03.2019, 19:16
Оценка:  -4
Духовный_скреп
Провести аудит нужно во всех сферах.Только никто это делать не будет.Гадюка в змеином кубле соседа за хвост кусать не будет,можно себя ужалить.
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