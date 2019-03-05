США призывают Украину провести полный аудит Укроборонпрома

Проверка госконцерна поможет борьбе с коррупцией в секторе обороны, считает посол США в Украине.

Правительство Украины должно провести полный аудит Укроборонпрома и рассекретить приказы для преодоления коррупции в оборонной сфере. Об этом во вторник, 5 марта, заявила посол США в Украине Мари Йованович во время информационного марафона Диалоги во времени, сообщает Укринформ.

По мнению Йованович, такие решения помогут борьбе с коррупцией в секторе обороны и сделает эту систему более прозрачной.

"Таким образом и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов", - сказала Йованович.

Как сообщалось, накануне НАБУ задержало бывшего директора Укрспецэкспорта и еще четверых чиновников по подозрению в растрате 55 миллионов гривен.

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