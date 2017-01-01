Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НАТО заговорили о поставках Украине морских систем вооружения

Комментариев: 0
В Альянсе заявили, что могут поставлять Украине снайперские системы и боеприпасы, а также готовы рассмотреть вопрос о поставках морских систем.
НАТО рассматривает новые поставки Украине
НАТО рассматривает новые поставки Украине
пресс-служба НАТО

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти допустил возможность поставок Украине "морских систем" вооружения в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Интерфакс Украина.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил, отвечая на вопрос о перспективах поставок летальных вооружений в Украину.

"Есть и другие системы (которые могут быть поставлены Украине – ред.) - снайперские системы и боеприпасы, и, возможно, с учетом рассмотрения ситуации в Керченском проливе, вероятно рассмотрение в будущем... вопроса с морскими системами", - сказал Скапаротти.

При этом он упомянул о поставках в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin и отметил, что украинские военные, по его мнению, сумели хорошо отработать навыки их применения.

Ранее Волкер рассказал о новых поставках оружия Украине. Он отметил, что обсуждение поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий год на эти цели было выделено $200 млн.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, США, НАТО, НАТО-Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь