Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Транзит российского газа: Украина готовит "план Б"

Комментариев: 11
Киев собирается заключить новый контракт относительно транзита российского газа в Европу, однако, параллельно разрабатывает план действий на случай отказа РФ.
Украина намерена заключить новый договор с РФ по транзиту газа
Украина намерена заключить новый договор с РФ по транзиту газа

Украина намерена заключить новое соглашение по европейским правилам относительно транзита российского газа с 1 января 2020 года, после завершения текущего контракта. Это – "план А", заявила во вторник, 5 марта, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ.

В то же время, по словам Зеркаль, Украина хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает предупредительные меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на таких европейских условиях.

"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае", - отметила заместитель министра иностранных дел Украины.

Она подчеркнула, что украинская сторона в решении этих вопросов полагается на четкую позицию Европейской Комиссии, которая способствует адаптации национального законодательства Украины в энергетической сфере с правовыми нормами Европейского Союза.

"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования (на кризис). В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы). Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки", - добавила Елена Зеркаль.

Напомним, ранее Россия назвала невыгодным транзит газа через Украину. В Москве заявили, что транзит через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, Украина-Россия, транзит, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    05.03.2019, 21:10
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А НАС ТО ЗА ШО ?!
ОПЯТЬ НАС ОБИЖАЮТЬ КЛЯТИ МО.СКАЛИ !!!
квакль-бродякль    05.03.2019, 21:08
Оценка:  +2
квакль-бродякль
Как же так? Транспортировать газ ахрессора??? Трубу взорвать, от транзита отказаться!
r-efr    05.03.2019, 20:51
Оценка:  +4
r-efr
В этом и заключается сущность украинца,раздели с ним суп,если отвернёшься он в него насцыт втихаря.
Tratarog    05.03.2019, 20:37
Оценка:  +4
Tratarog
Клята Рашка, агресор, як мы хочемо, щоб ты сдохла! Але будь-ласочка, дозволь нам, щирим та вільним українцям транспортувати твій газ хоч кудись, а то ми сдохнемо раніше за тебе! Навколішки благаємо! Твої незалежні українці!
farfalle    05.03.2019, 20:18
Оценка:  +5
farfalle
Какой еще транзит?? Сто раз уже простились. Гудбай!
colavova    05.03.2019, 20:20
Оценка:  -5
colavova
допобачення)))
farfalle    05.03.2019, 20:28
Оценка:  +2
farfalle
Нет, халявщик, это конец для вас
r-efr    05.03.2019, 20:12
Оценка:  +3
r-efr
А как же война,агрессор,кремлёвские шпионы,Путин такой сякой и прочее?Или так боятся халяву потерять?
Boxerogos    05.03.2019, 20:06
Оценка:  +4
Boxerogos
Это как же так?Круглосуточно РошенСМИ кукарекают о российской"агрессии",&q uot;оккупации",про"войн у с Россией"...И тут же:"хотим ваш газ транзитом поставлять в ЕС"!Гитлер тоже через Германию гнал советский газ,когда воевал с СССР?
colavova    05.03.2019, 20:19
Оценка:  -4
colavova
в основном эшелонами
adios    05.03.2019, 20:05
Оценка:  +4
adios
"Остаточне прощавай"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь