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Днем на Донбассе ранены двое военных

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Сепаратисты днем семь раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе операции Объединенных сил.
На Донбассе ранены двое военных
На Донбассе ранены двое военных
facebook.com/ato.news

В течение текущих суток, 5 марта, по состоянию на 18:00 вторника сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что шесть раз на Донбассе сепаратисты применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения", - констатировали в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 4 марта, подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 10 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Был убит один военнослужащий.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, раненые в АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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