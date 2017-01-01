Во взяточничестве разоблачили руководителя одного из управлений Львовского горсовета. Чиновника задержали в кафе возле мэрии.

Во Львове на взятке задержали руководителя одного из управлений городского совета. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

В частности, указано, что правоохранители задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из управлений Львовского горсовета.

"Чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера. По согласованию сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова чиновник требовал один процент "отката" от общей суммы договора", - говорится в сообщении.

По данным полиции, во вторник произошло задержание чиновника.

"Оперативники УЗЭ, следователи полиции Львовской области при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области задержали чиновника. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, были изъяты из кармана куртки правонарушителя", - доложили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове на взятке задержали главу одного из управлений мэрии

При этом там уточнили, что чиновника задержали в заведении общественного питания неподалеку горсовета.

Известно также, что в настоящее время проводятся обыски в помещении львовской мэрии.

Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили на взятке директора межгородского Бюро технической инвентаризации одного из районов области.

Также сообщалось, что в Сумах крупные полицейские чины погорели на мелкой взятке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet