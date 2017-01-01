Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вышинского этапируют в Киев 9 марта - омбудсмен

Комментариев: 0
Подозреваемого в госизмене главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО.
Кирилла Вышинского этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО
Кирилла Вышинского этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО
ru.krymr.com

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, 9 марта этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО", - отметила Денисова.

Она также добавила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского о незаконности его задержания.

Ранее суд продлил главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.

Напомним, Вышинского по подозрению в государственной измене задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, журналист, омбудсмен, СИЗО, редактор, Лукьяновский СИЗО, Денисова, госизмена, Кирилл Вышинский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь