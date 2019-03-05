Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд в Киеве арестовал кума Продана - САП

Комментариев: 1
Суд поместил под домашний арест Максима Павицкого - кума бывшего и. о. председателя ГФС Мирослава Продана.
Суд поместил под домашний арест кума экс-руководителя ГФС
Суд поместил под домашний арест кума экс-руководителя ГФС
facebook.com/sap.gov.ua

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста куму бывшего и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана Максиму Павицкому, подозреваемому в легализации незаконно присвоенного госимущества топ-чиновником. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"4 марта судьей Соломенского районного суда Киева избрана мера пресечения куму бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем другом-высокопоставленным чиновником", - говорится в сообщении.

При этом указано, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал для Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Максиму Павицкому сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана", - отметили в САП.

Как установили в прокуратуре, за эти средства подозреваемым "для своего товарища-чиновника было приобретено, в частности, две квартиры в новостройке ЖК Французский квартал стоимостью 6,7 млн грн, два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля, один из которых Mercedes -benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн грн и дом под Киевом".

Напомним, 15 ноября 2018 года прокуроры САП заочно сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему и. о. председателя ГФС Мирославу Продану.

В ведомстве заявили, что он подозревается в приобретении за время работы на должностях и. о. заместителя и председателя ГФС с июля 2016 по июнь 2018 годов в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено несколько объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Следствие также проверяет причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

В свою очередь Продан отвергает все предъявленные ему обвинения.

4 декабря суд отпустил Мирослава Продана на поруки народных депутатов, обязав его носить электронный браслет. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, суд, чиновники, домашний арест, Продан, Фискальная служба, ГФС, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    05.03.2019, 22:19
Оценка:  0
Boxerogos
Лучше бы кума очкасто-картавого зека-алкоголика,который называет себя гейпрокурором,арестовали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь