Под Киевом в тройном ДТП погибли два человека

Водитель автомобиля Lada выпал на дорогу. Он и пассажир погибли от полученных травм до приезда скорой помощи.

Вечером во вторник под Киевом на Боярской трассе произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Lada 112 и Honda Civic, а также микроавтобуса Ford Transit. Об этом сообщает Информатор в среду, 6 марта.

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“По словам участников ДТП, Lada двигалась в сторону Боярки. Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезалось в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению в Киев, а Lada оказалась на обочине с противоположной стороны. Машины раскидало в двухстах метрах друг от друга“, – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Lada выпал на дорогу. Он и пассажир погибли от полученных травм до приезда скорой помощи. Владелец Honda был пристегнут, сработали подушки безопасности и мужчина отделался испугом. Обе легковые машины очень сильно пострадали. У Transit повреждения оказались незначительными, погнулся передний бампер.

Движение на одной полосе Боярской трассы было ограничено. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, 2 марта полицейский сбил насмерть пешехода в Броварах. Позже оказалось, что старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.