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В Ровенской области на ходу загорелся поезд

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Загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов.
Пожар в Ровенской области
Пожар в Ровенской области
rv.dsns.gov.ua

В Ровенской области во вторник, 5 марта, во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар произошел в 16:40 вблизи села Немовичи. Огонь охватил машинное отделение поезда.

Всех пассажиров немедленно эвакуировали.

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 

 

Ранее в Ивано-Франковской области загорелся грузовой поезд.

Также сообщалось, что в Донецкой области загорелся тепловоз с углем и серной кислотой. Пожар возник в кабине машиниста.

 

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Теги: пассажиры, фото, эвакуация, пожар, пассажирские перевозки, пожарные, Ровенская область
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Источник: korrespondent.net

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