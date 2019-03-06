В Донецке прогремело два мощных взрыва

Жители уточняют, что ударило на северо-западе города.

Взрывная волна была слышна очень далеко сепаратистское СМИ

В оккупированном боевиками Донецке вечером 5 марта прогремели два мощных взрыва, о которых массово сообщали местные жители в соцсетях. Первый случился ориентировочно в 19:37 по киевскому времени (в 20:37 по московскому или местному). Второй – где-то в 20:20.

Об этом сообщает Kriminal.tv.

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Судить о причинах взрывов сложно. Возможны разрывы тяжелых снарядов или артиллерийские залпы, подрывы взрывчатки или просто гранат, срабатывание зенитно-ракетных комплексов и т.д.

“Донецк. Киевский район. 19:37. Что-то где-то очень хорошо бахнуло, даже через закрытые окна“.

“Было немного, да. Донецк“.

“Донецк. ОЦКБ услышало запад… По ощущениям жуткий плюс (взрыв) то ли на Площадке, то ли на Октябре“.

“Киевский, РИК. Не тихо, а очень мощно бабахнуло“.

“Донецк. Улица Экономическая. Ветка. Задрожал дом“.

“Это аэропорт – что-то светануло красным, потом вьепало“.

“Что-то такое грохнуло что стены затряслись. Открыл окно послушать, но больше не повторялось“.

Затем прогремел второй взрыв:

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“Донецк. 20.20. Бульвар Пушкина. Одиночное, громкое, мощное. Перекрытия содрогнулись“.

“Стадион Кировец – шарахнуло не хило, вроде северо-запад“.

“Донецк. Боссе. Аж вибрация по дому пошла, далеко и мощно“.

“Донецк сити – ничего себе волна прошла!“.

“Не взрыв. Улетело. 20:28. Донецк, Текстиль“.

“В Кировском районе двигануло, думала дом сложится“.

“Ничёсе! Я на Петровке слышал. Не сильно, без волны, но окна закрытые были. Значит, что-то стоящее жахнуло“.

“20:54. Донецк. А шо это у них пистонуло с полчаса назад так, шо аж стекла ходуном заходили? По звуку вроде де-то на Дурной балке. Опять ДРГ?“.

Жители обсуждают событие в соцсетях скриншот

Как сообщалось, 25 февраля В оккупированном боевиками городе Макеевка Донецкой области взорвали автомобиль.