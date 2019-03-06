В Запорожье проломили череп экс-главе антикоррупционной комиссии

Четверо нападавших избили и ограбили мужчину.

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В Запорожье полицейские разыскивают мужчин, напавших на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА. Потерпевшему проломили череп и отобрали его сумку.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Нападение произошло 5 марта. Как выяснилось, около 15:00 у подъезда дома на пострадавшего напали четверо неизвестных и нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также отобрали у потерпевшего сумку.

Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Врачи предварительно диагностировали мужчине перелом костей черепа.

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“По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (“Покушение на убийство“) и ст. 187 (“Разбой“) Уголовного кодекса Украины“, – отметили в полиции.

По информации местных СМИ, пострадавшим может быть владелец сайта Антикор Запорожье Дмитрий Марченко.

Дмитрий Александрович Марченко возглавлял антикоррупционную комиссию при Запорожской ОГА gorod-m.zp.ua

Как сообщалось 16 января, в Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость.