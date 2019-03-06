Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье проломили череп экс-главе антикоррупционной комиссии

Комментариев: 2
Четверо нападавших избили и ограбили мужчину.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
zp.npu.gov.ua

Читай также: В Днепре главу избиркома избили и заставили сложить полномочия

В Запорожье полицейские разыскивают мужчин, напавших на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА. Потерпевшему проломили череп и отобрали его сумку.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Нападение произошло 5 марта. Как выяснилось, около 15:00 у подъезда дома на пострадавшего напали четверо неизвестных и нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также отобрали у потерпевшего сумку.

Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Врачи предварительно диагностировали мужчине перелом костей черепа.

Читай также: Жена прокурора-антикоррупционера отдыхает на Мальдивах и в Москве – СМИ

“По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (“Покушение на убийство“) и ст. 187 (“Разбой“) Уголовного кодекса Украины“, – отметили в полиции.

По информации местных СМИ, пострадавшим может быть владелец сайта Антикор Запорожье Дмитрий Марченко.

Дмитрий Александрович Марченко возглавлял антикоррупционную комиссию при Запорожской ОГА
Дмитрий Александрович Марченко возглавлял антикоррупционную комиссию при Запорожской ОГА
gorod-m.zp.ua

Как сообщалось 16 января, в Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость.

Поделись:
Теги: Запорожье, коррупция, нападение, ограбление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
FlameAndHame    06.03.2019, 09:59
Оценка:  -3
FlameAndHame
“По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (“Покушение на убийство“) и ст. 187 (“Разбой“) Уголовного кодекса Украины“

Хах, уверен, был бы обычный человек, оформили бы мелкое хулиганство!
нафнаф    06.03.2019, 09:56
Оценка:  -3
нафнаф
скучные европейские будни
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь