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Янукович спрятал миллионы в банках Швейцарии

Комментариев: 1
Миллионные активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения нашли на счетах швейцарских банков.
"Семья" Януковича прячет деньги в Швейцарии
"Семья" Януковича прячет деньги в Швейцарии
EPA/UPG

Пока Европейский Союз приготовил новую порцию санкций против Виктора Януковича и его близкого окружения, банки Швейцарии заявили, что большинство денег экс-гаранта находятся именно у них. Об этом сообщает DW.

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В Швейцарии заявили, что санкции Европейского Союза на данном этапе абсолютно бессмысленны, ведь в Европе практически не осталось ни денежных активов, ни недвижимости бывшего украинского президента.

В то же время, на счетах швейцарских банков Янукович с так называемой “семьей” оставил около 145 миллионов франков. Известно, что самую большую сумму на счетах оставил Юрий Иванющенко. На его счету около 72 миллионов франков. В банках Швейцарии обслуживается скандальный регионал Юрий Ефремов.

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Несмотря на то, что Швейцария сотрудничает с Украиной, разморозить счета Януковича и “семьи” не так уж легко, как в ЕС, например.

Напомним, ЕС на год продлил санкции против Януковича и его окружения. Совет ЕС продлил санкционные меры в отношении 12 человек, включая экс-президента.

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Теги: Янукович, семья, деньги, санкции, Швейцария, ЕС
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Комментариев (1)
BROKER666    06.03.2019, 10:33
Оценка:  0
BROKER666
а где миллиардные активы?
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