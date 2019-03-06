Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чей же Крым? В Google Maps "нашли компромисс"

Комментариев: 9
На картах Google Maps полуостров Крым обозначен, как “спорная территория”.
Крым в категории "спорных территорий"
Крым в категории "спорных территорий"
EPA/UPG

В компании Google нашли “компромиссное решение“ по поводу обозначения аннексированного Крыма. Об этом сообщает издание ZN,UA.

Читай также: Google выпустил новый дудл в честь дня рождения Стива Ирвина

Менеджеры компании Google сообщили, что пользователи из России будут видеть аннексированный Крым в составе их страны. В то же время, украинцы смогут увидеть Крым в составе Украины на картах Google Maps.

В компании говорят, что для них это нормальная практика. “Спорные территории“ на сервисе всегда обозначают таким образом. В Google Maps решили пойти на уступки правительству РФ, именно поэтому россияне будут видеть Крым в составе РФ.

Читай также: Новый браузер Microsoft будет похож на Chrome

Специалисты как раз занимаются техническими работами. Уже скоро все пользователи смогут увидеть “максимально объективную информацию“ о полуострове.

В то же время, в компании заявляют, что эта мера абсолютно не носит политический характер.

Напомним, На картах Google обнаружили “подводную лодку Гитлера“. Глыба льда показалась интернет-исследователю похожей своими очертаниями на субмарины Третьего рейха.

Поделись:
Теги: Google, карты, Крым, аннексия, Украина, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 10:53
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
"Предлагаю отдать товарищам неграм всесоюзную здравницу Крым!"

(из к/ф "На Дерибасовской хорошая погода"))))

Вот изумительный компромисс!
BROKER666    06.03.2019, 10:31
Оценка:  +3
BROKER666
а почему они кёнигсберг не рисуют немецким
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 10:51
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Потому, что это не спорная территория, глупыш! )))
BROKER666    06.03.2019, 10:56
Оценка:  +1
BROKER666
школота, но ведь. ю.курилы они японскими тоже как бы не рисуют, а насчёт кёнигсберга немцы спят и видят когда он к ним вернётся, просто пока что это не озвучивают вслух, из-за полной зависимости от газопомойки
Sancho-s    06.03.2019, 10:25
Оценка:  +3
Sancho-s
Они что, рамсы попутали...?
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 10:54
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Действительно! Надо им на фене объяснить их неправоту, а то базар на мове они явно не вкуривают! ))
nibumbum    06.03.2019, 10:17
Оценка:  +3
nibumbum
Интересно, если Калифорния будет оккупирована, google так же будет рисовать? Вы еще найдите подводную лодку в степях Украины.
КимЧенПых    06.03.2019, 10:11
Оценка:  -6
КимЧенПых
ахахахаха....Зрада аж плачу.
Serg2176    06.03.2019, 10:11
Оценка:  +9
Serg2176
пусть и аляску рисую спорной. че мелочится?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь