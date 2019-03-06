Чей же Крым? В Google Maps "нашли компромисс"

На картах Google Maps полуостров Крым обозначен, как “спорная территория”.

В компании Google нашли “компромиссное решение“ по поводу обозначения аннексированного Крыма. Об этом сообщает издание ZN,UA.

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Менеджеры компании Google сообщили, что пользователи из России будут видеть аннексированный Крым в составе их страны. В то же время, украинцы смогут увидеть Крым в составе Украины на картах Google Maps.

В компании говорят, что для них это нормальная практика. “Спорные территории“ на сервисе всегда обозначают таким образом. В Google Maps решили пойти на уступки правительству РФ, именно поэтому россияне будут видеть Крым в составе РФ.

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Специалисты как раз занимаются техническими работами. Уже скоро все пользователи смогут увидеть “максимально объективную информацию“ о полуострове.

В то же время, в компании заявляют, что эта мера абсолютно не носит политический характер.

Напомним, На картах Google обнаружили “подводную лодку Гитлера“. Глыба льда показалась интернет-исследователю похожей своими очертаниями на субмарины Третьего рейха.