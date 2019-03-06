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Блогер сообщил об очередной перебежчице "ДНР"

Комментариев: 4
По информации блогера, любовница одного из российских наемников на Донбассе сдалась СБУ.
Еще одна представитель "ДНР" воспользовалась программой "Тебя ждут дома" от СБУ
Еще одна представитель "ДНР" воспользовалась программой "Тебя ждут дома" от СБУ
ssu.gov.ua

Пособница террористов “ДНР“, уроженка Донецка Пономаренко (Торосян) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ.

Об этом пишет блогер “Фашик Донецкий“, передает Униан.

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По его словам, сбежавшая от боевиков девушка 1990 года рождения была любовницей российского наемника Тарбаева Александра Николаевича (позывной “Картина“), который командовал так называемой 1-й танковой ротой территориальной обороны 11 омсб.

По словами блогера, Маргарита “решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ“. Убегая от боевиков, она украла флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой теробороны “ДНР“. Кроме того, еще до бегства она передала СБУ 16 гигабайт информации.

Среди переданных данных оказались “данные танкистов, количество танков, пути выдвижения танков на боевые позиции, схема подвоза боекомплекта на базу танкистов и на боевые позиции, количество снарядов и складов, все позывные и телефоны танкистов, места отдыха танкистов, распорядок дня и т.д.“.

Как сообщалось, ранее Светлана по прозвищу “Ветерок“, “легенда ДНР“, о которой сепаратисты снимали пропагандистское кино “Ополченочка“, сдалась СБУ.

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Теги: "ДНР", перебежчица, Донбасс
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Комментариев (4)
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P_t_altaica    06.03.2019, 10:28
Оценка:  +4
P_t_altaica
А нах... то всім розказувати????? Маєте інфу, то користуйтесь, зараз вони все перепланують, контакти змінять і толку з тої інформації...
Владимир291    06.03.2019, 10:55
Оценка:  0
Владимир291
Так, але на це потрібен буде час. Отже у них менше буде шансів влаштувати для ВСУ "несподіванки" під вибори в Украиїні. Тобто зараз ця інфо має найвищу ціну.
КимЧенПых    06.03.2019, 10:13
Оценка:  -5
КимЧенПых
Блогер - это звучит как менеджер по пиздежу....журналист короче.
Владимир291    06.03.2019, 10:56
Оценка:  0
Владимир291
Ви всё врёти, явамниверю? Про "Ветерка" то же сначала блогеры сообщили - а потом уже журналисты и потом только - СБУ подтвердило.
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