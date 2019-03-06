Блогер сообщил об очередной перебежчице "ДНР"

По информации блогера, любовница одного из российских наемников на Донбассе сдалась СБУ.

Еще одна представитель "ДНР" воспользовалась программой "Тебя ждут дома" от СБУ ssu.gov.ua

Пособница террористов “ДНР“, уроженка Донецка Пономаренко (Торосян) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ.

Об этом пишет блогер “Фашик Донецкий“, передает Униан.

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По его словам, сбежавшая от боевиков девушка 1990 года рождения была любовницей российского наемника Тарбаева Александра Николаевича (позывной “Картина“), который командовал так называемой 1-й танковой ротой территориальной обороны 11 омсб.

По словами блогера, Маргарита “решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ“. Убегая от боевиков, она украла флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой теробороны “ДНР“. Кроме того, еще до бегства она передала СБУ 16 гигабайт информации.

Среди переданных данных оказались “данные танкистов, количество танков, пути выдвижения танков на боевые позиции, схема подвоза боекомплекта на базу танкистов и на боевые позиции, количество снарядов и складов, все позывные и телефоны танкистов, места отдыха танкистов, распорядок дня и т.д.“.

Об этом ещё не писали в СМИ , но скоро будут



Ретвит приветствуется



Всем добрый вечерhttps://t.co/ylEkLLID26 — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 5 марта 2019 г.

Как сообщалось, ранее Светлана по прозвищу “Ветерок“, “легенда ДНР“, о которой сепаратисты снимали пропагандистское кино “Ополченочка“, сдалась СБУ.