Суд отстранил Мангера от должности

Один из районных судов столицы отстранил Владислава Мангера от исполнения обязанностей.

Шевченковский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил Владислава Мангера от исполнения обязанностей главы Херсонской областной администрации. Об этом сообщает Укринформ.

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Мангера подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко сообщил, что Мангера действительно отстранили от должности на один месяц, то есть до 6 апреля. Между тем, сторона защиты будет оспаривать это решение.

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Несмотря на это, Ильченко сообщил журналистам, что Мангер планировал использовать свой отпуск на время судебных разбирательств. По словам адвоката, его подзащитный не может нормально работать, поскольку постоянно должен находиться в Киеве.

Напомним, активисты в Днепре заставили Порошенко выйти черным ходом. Президент Порошенко в Днепре воспользовался черным ходом из-за акции “Кто заказал Гандзюк?”.