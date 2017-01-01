В ювелирках Киевщины ГФС изъяла украшений на 60 млн грн

Общий вес изъятых контрабандных ювелирных изделий составляет порядка 120 кг.

В Киеве и Киевской области в специализированных магазинах сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли контрабанду ювелирных изделий из золота на 60 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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“На основании постановлений суда проведены обыски в специализированных магазинах на территории Киева и области, по результатам которых изъято более 27 тыс. ювелирных изделий общим весом около 120 кг, ориентировочной стоимостью 60 млн грн“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках проведения операции “Сеть“ и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины был установлен местный предприниматель, который осуществлял ввоз в Украину из Турции ювелирных изделий из золота вне таможенного контроля.

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“В дальнейшем ювелирные изделия реализовывались конечным потребителям под известной торговой маркой через сеть специализированных магазинов, расположенных в Киеве и области, а также через соответствующий сайт в сети Интернет без отражения операций по продаже в бухгалтерском и налоговом учете“, - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о передаче изъятых товарно-материальных ценностей на ответственное хранение в Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней. Продолжается следствие.

Как сообщалось, в декабре ГФС конфисковала более 50 кг контрабандных ювелирных изделий.