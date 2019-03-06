Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сотрудница Укрпочты сдала в ломбард компьютеры на миллион

Комментариев: 1
Жительница Ужгорода 36 раз сдавала компьютерную технику в ломбарды.
Сотрудница Укрпочты может сесть в тюрьму на восемь лет
Сотрудница Укрпочты может сесть в тюрьму на восемь лет
Минфин

В Закарпатской области сотрудница Укрпочты сдала в ломбарды компьютерную технику компании на общую сумму более миллиона гривен.

Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

“Направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции ПАО Укрпочта по обвинению в растрате более 1 млн гривен имущества“, – говорится сообщении.

Читай также: Под Черкассами сотрудница банка украла почти 2,5 млн грн

В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды компьютерное оборудование. Всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до восьми лет.

Как сообщалось 15 февраля, под Черновцами начальница почты украла марок и конвертов на 100 тыс. грн.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: компьютеры, Закарпатье, ломбард, Укрпочта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
SanSany    06.03.2019, 11:33
Оценка:  +2
SanSany
36 раз на 1 лям, это за каждый в среднем по 27 тыщ,
Мне вот интересно у них там что везде игровые компы стоят?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    06.03.2019, 12:26
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Игровые ноуты или даже "маки"!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    06.03.2019, 12:27
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
И с марта никто не заметил?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь