Сотрудница Укрпочты сдала в ломбард компьютеры на миллион

Жительница Ужгорода 36 раз сдавала компьютерную технику в ломбарды.

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В Закарпатской области сотрудница Укрпочты сдала в ломбарды компьютерную технику компании на общую сумму более миллиона гривен.

Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

“Направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции ПАО Укрпочта по обвинению в растрате более 1 млн гривен имущества“, – говорится сообщении.

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В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды компьютерное оборудование. Всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до восьми лет.

Как сообщалось 15 февраля, под Черновцами начальница почты украла марок и конвертов на 100 тыс. грн.