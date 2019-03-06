Сотрудница Укрпочты сдала в ломбард компьютеры на миллион
В Закарпатской области сотрудница Укрпочты сдала в ломбарды компьютерную технику компании на общую сумму более миллиона гривен.
Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.
“Направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции ПАО Укрпочта по обвинению в растрате более 1 млн гривен имущества“, – говорится сообщении.
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В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды компьютерное оборудование. Всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.
За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до восьми лет.
Как сообщалось 15 февраля, под Черновцами начальница почты украла марок и конвертов на 100 тыс. грн.
Мне вот интересно у них там что везде игровые компы стоят?