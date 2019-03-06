Горит завод по производству пластмассовых изделий.

Информации о пострадавших нет

На заводе под Днепром вспыхнул масштабный пожар

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На заводе под Днепром вспыхнул масштабный пожар

6 марта под Днепром произошел пожар на заводе по производству пластмассовых изделий, который расположен в селе Камянка.

Об этом сообщает Информатор.

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Огонь разгорелся внутри металлического ангара. На месте продолжают работать бригады пожарных. На данный момент продолжается ликвидация возгорания.

“По предварительным данным, горит металлический ангар на площади 300 м². Общая площадь зданий на территории — 6000 м². В помещениях находилось оборудование, пластиковое сырье и готовая пластиковая продукция. К тушению пожара привлекли 55 спасателей и 10 единиц спасательной техники. Также на место происшествия выехал начальник ГУ ГСЧС в области Андрей Кульбач“, - говорится в сообщении.

Как уточняет областное подразделение ГСЧС, по предварительным данным, пострадавших нет.

В ГСЧС отмечают, что общая площадь пожара - 300 квадратных метров. На фото видно, что дым от пожара распространился далеко за пределы завода.

Жителям села Каменка и жителям Днепра следует придерживаться простых правил — закрыть дома окна, без повода не выходить на улицу, после ликвидации пожара — провести дома влажную уборку.

Как сообщалось 3 марта, в Кривом Роге на рынке горели торговые ряды.