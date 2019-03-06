Юрий Бойко: Главные задачи после выборов – мир и снижение тарифов

Прекращение войны, возвращение людей и территорий - такой видит свою главную задачу основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.

"Это главная задача, это то, что отличает нас от других политических сил. Я считаю, что я могу этого добиться. Несмотря на рейтинги, возможные имиджевые потери, я понимаю, насколько это важно", - отметил оппозиционный политик в "Большом интервью" трем украинским каналам.

Он подчеркнул, что есть только политический путь решения конфликта, поэтому необходимо искать компромисс. "Нужно переходить к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта. Должны быть официальные делегации с официальными директивами, которые смогут наработать предложения. Второе – должен быть особый статус этих территорий, потому что необходимо несколько лет для восстановления там мирной жизни. И закон об амнистии для тех, кто не был причастен к тяжким преступлениям", - акцентировал Юрий Бойко.

"Затем, когда будут наработаны предложения, нужно выходить на референдум и сказать: граждане Украины, мы предлагаем такой сценарий – да или нет? Если "да", то мы движемся дальше к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей", - отметил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.

Второй важный шаг – это прекратить тарифный геноцид.

"Сегодня людей практически выбросили в позапрошлый век, когда они вынуждены перекрывать газ, потому что не в состоянии платить. Это позорная ситуация. Мы все время боролись за газификацию страны. Я был министром, и для меня эта задача была одной из приоритетных. И у нас показатель газификации был большим, чем в России. А сегодня, в результате этого тарифного геноцида, люди закрывают газ и ходят в свой же сад рубить деревья на дрова", - рассказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что решить тарифный вопрос можно уже сейчас. "Я зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9403, в котором рассчитано, как можно добиться снижения цены на газ до экономически обоснованной. Её потолок - это 4900 грн. за тысячу кубометров. Для всех категорий потребителей – для населения, коммунальной сферы, промышленности", - пояснил он.

Наполнение Пенсионного фонда, прекращение издевательства над пенсионерами – это третья задача.

"У нас бюджет 5 лет принимается за счет пенсионеров. Им практически заморозили пенсию, сегодня перед выборами пытаются каким-то образом подкупить их, добавив некую символическую сумму денег, которая в разы меньше, чем им положено по закону. Потому что по закону пенсии должны пересчитываться ежегодно на размер официальной инфляции", - акцентировал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что наполнение Пенсионного фонда, ликвидация дыры в нем – это, наверное, наиболее трудная задача, которая будет стоять перед новой властью, потому что это требует восстановления рабочих мест, поддержки реального сектора экономики, увеличения зарплат. В то же время с реальным, действенным контролем за ценами, чтобы зарплаты и пенсии не съела инфляция.

Четвертый шаг – контроль за работой правоохранительных органов, борьба с коррупцией и беспределом на улицах. "Сегодня люди не чувствуют себя защищенными. Правоохранительные органы в основном занимаются борьбой между собой, а граждане остались один на один с преступностью. Необходимо восстановить доверие к правоохранительной системе, восстановить её функции", - сказал парламентарий.

Пятая задача - за 3-5 лет выйти на достаточно высокий, эффективный уровень экономики. "Как будет проходить восстановление экономики? 6-7 отраслям, которые являются ведущими в стране, оказывается максимальная поддержка. И потом они как локомотив поднимают всю экономику. Для нас это космическая отрасль, сельское хозяйство, автомобильная отрасль, судостроение, самолетостроение, машиностроение. Потому что если в этих отраслях создается одно рабочее место, они дают 10-15 в других. Я уверен, что мы справимся с этой задачей, и за 3-5 лет в Украине будет эффективно работающая экономика", - подчеркнул Юрий Бойко.