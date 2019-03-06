РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину - Муженко

Россия формирует на границах с Украиной ударные соединения, которые станут основой для вторжения.

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Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНИАН.

“В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географическим направлениям: с севера, востока и юга“, - сказал он.

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“Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором “родной земли“ является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов“, - считает начальник Генштаба ВСУ.

Кроме того, по словам Муженко, нельзя исключать диверсий от РФ, в том числе - в глубоком тылу.

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Напомним, ранее Stratfor оценил шансы появления коридора в Крым и вторжения в Украину.