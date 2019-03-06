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РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину - Муженко

Комментариев: 10
Россия формирует на границах с Украиной ударные соединения, которые станут основой для вторжения.
Муженко рассказал о планах вторжения РФ
Муженко рассказал о планах вторжения РФ
facebook.com/v.muzhenko

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Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНИАН.

“В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географическим направлениям: с севера, востока и юга“, - сказал он. 

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“Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором “родной земли“ является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов“, - считает начальник Генштаба ВСУ.

Кроме того, по словам Муженко, нельзя исключать диверсий от РФ, в том числе - в глубоком тылу.

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Напомним, ранее Stratfor оценил шансы появления коридора в Крым и вторжения в Украину.

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Теги: РФ, Украина, вторжение, Муженко, граница, военные
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Комментариев (10)
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толян04    06.03.2019, 12:21
Оценка:  -4
толян04
мечтатель! там люди поумнее будут, нападать на нас это надо "моцк" совсем не иметь,мы ж сразу сдадимся! и ппц мос кал ям! замучаются нас кормить!)))
ЛЮДАР    06.03.2019, 12:28
Оценка:  0
ЛЮДАР
100%
big-werasd    06.03.2019, 12:01
Оценка:  -7
big-werasd
В таком ужасе выход один - голосовать за Порошенко
Ржачный закидон)))
Woodbrother    06.03.2019, 12:06
Оценка:  +8
Woodbrother
Причем тут голосование ? Кремлевские нацисты напали на нашу страну без всяких выборов.
Колишній-східняк    06.03.2019, 12:21
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Можешь голосовать за Зеленского. Тот сразу все вопросы порешает.
atos    06.03.2019, 11:58
Оценка:  -6
atos
Да быстрей бы уже, пора заканчивать этот балаклавно/шароварный холивар))) а то герои, как кони застоявшиеся)))
Там глядишь и парад в Севастополе)))
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 11:55
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Сколько лет этому рваному "баяну"?
Woodbrother    06.03.2019, 12:06
Оценка:  +8
Woodbrother
С 2014 г. на россия ведет войну против нашей страны.
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 12:09
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Понял! Баяну пять лет... Записал!
ВосставшийИзБана    06.03.2019, 12:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Арфы нет. Возьмите в бубен.
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